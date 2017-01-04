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(Ek bilgilerle) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kamyoncu eylemi

      Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () HAFRİYAT kamyonu sürücüleri, mazota yapılan zam ve Yavuz sultan Selim Köprüsü geçişlerinde usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy...

(Ek bilgilerle) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kamyoncu eylemi

 

 

 

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () HAFRİYAT kamyonu sürücüleri, mazota yapılan zam ve Yavuz sultan Selim Köprüsü geçişlerinde usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda onlarca hafriyat kamyonu trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan uygulamaları protesto ettiler. Ardından kamyoncular kornalarına basıp yavaş ilerleyerek trafikte aksamasına neden oldu. Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular ile kendilerine ceza kesmek isteyen polislerle tartıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların yaklaşık 1 saat süren eylemi Çekmeköy Hüseyinli'de bulanan hafriyat döküm alanında son buldu.

(FOTOĞRAF)

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