(Ek Bilgilerle)Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-ETİLER'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepecik Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan Sanat Erkek Kuaföründe, müşterilerden Fatih K., tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun duvarı delerek, yan odada bulunan Hamdi B.Ç.(16)'in sağ kolunu yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Hamdi B.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuaför çalışanlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastığı belirtilen Fatih K. kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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