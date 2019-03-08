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(Ek bilgilerle)Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan öldü

İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL ()-TÜRKİYE Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti. Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı...

(Ek bilgilerle)Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan öldü

İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL ()-TÜRKİYE Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu  Mutafyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Şirinoğlu, "10 senedir hastanemizde tedavi etmeye çalıştığımız Patriğimiz Mesrob Mutafyan bugün saat 1'e çeyrek kala maalesef bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır. Değerli bir din adamımızdı. Vatanına milletine düşkündü. Fakat Patrik olduktan sonra maalesef kısa bir süre sonra bu rahatsızlığa yakalandı. Hastanemiz elinden gelen her şeyi yaptı. Maalesef kurtaramadık. Dünyada sevilen bir dini liderdi" dedi. 
(FOTOĞRAF)
 

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