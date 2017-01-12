(Ek bilgilerle) - Tente kurbanı işadamı son yolculuğuna uğurlandı

Özgür ALTUNCU - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () ATAKÖY'de katıldığı cenaze töreni sırasında çöken tentenin altında kalarak yaşamını yitiren 45 yaşındaki işadamı Mustafa Ümit Şengezer son yolculuğuna uğurlandı. Şengezer için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yaşamını yitiren İşadamının 8 aylık hamile eşi Aslı Solak Şengezer cenazeye ambulansla getirildi. Yakınlarının desteğiyle güçlükle yürüyen Şengezer, eşinin tabutuna son kez dokundu. Ayakta durmakta zorlanan acılı eş için sandalye getirildi ama oturmakta da zorluk çekti.

İKİ HABERİ AYNI ANDA ALDI

Tente faciasının yaşandığı camideki cenaze, Aslı Solak Şengezer'in kuzeni Yasemin Melek Aydın'ın cenazesiydi. Hamileliği nedeniyle kuzeninin vefat ettiği ona söylenmemişti. Mustafa Ümit Şengezer, eşi üzülmesin diye cenaze törenine habersiz gitmişti. Ancak yaşanan tente faciası sonrası o da yaşamını yitirdi. Aslı Solak Şengezer kuzeninin vefatı ile eşinin ölüm haberini aynı anda aldı. Bitkin ve üzgün halde yüzünü kapatarak ambulanstan indi, eşine son görevini yapıp yeniden ambulansa döndü.

ÇALIŞANLARI UĞURLADI

Mustafa Ümit Şengezer'in cenazesine ailesi, arkadaşları ve çalışanları katıldı. İşadamının hayatını kaybettiği tente faciasını yaşayanlar da cenazeydi. O anları, yaşadıklarını anlattılar. Onlardan biri de Önder Özen'di. Mustafa Ümit Şengezer'in damatları olduğunu söyleyen Özen, " Arabayla gelen hocanın teklifi üzerine herkes tentenin altına girdi. 'Hemen kılarız' dedi. Namazları kıldık, aldık cenazeyi. 10 adım attık, kapıya yanaştığımızda büyük bir gürültü duyduk. Geriye baktığımızda hiçbir şey yoktu. İnsanlar altında, hemen brandaları kesmeye çalıştık. Felaketi yaşadık"diye konuştu.

Şengezer'in cenazesi helallik alınmasının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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