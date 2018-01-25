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(Ek bilgilerle) - Tarabya'da yol çöktü: Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor

 Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, ()  Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çökmenin...

(Ek bilgilerle) - Tarabya'da yol çöktü: Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor

 Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, ()  Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin, eski boruları sökerek yenilerini yerleştirme çalışmaları sürüyor. 
İBB'den yapılan açıklamada ise "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili İSKİ de açıklama yaptı.
900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldiği belirtilen İSKİ'nin açıklamasında, "Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer İlçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu Mahallelerine su verilememektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. İstanbullulara önemle duyurulur" denildi. 
Bu arada ekiplerin, eski boruları sökerek yenilerini yerleştirme çalışmaları sürüyor. 

(FOTOĞRAF)

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