(Ek bilgilerle) Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza

Zeki GÜNAL/İSTANBUL()-TAKSİM-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler 1 buçuk saat yapılamadı. Görevliler istasyon girişini şerit çekerek, kapatırken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Arıza nedeniyle sefer yapılamayan bölgede İETT tarafından ring seferi konulurken, ekiplerin 1 buçuk saat süren çalışması sonucunda seferler normale döndü.
Zeki GÜNAL/İSTANBUL()-TAKSİM-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler 1 buçuk saat yapılamadı. Görevliler istasyon girişini şerit çekerek, kapatırken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Arıza nedeniyle sefer yapılamayan bölgede İETT tarafından ring seferi konulurken, ekiplerin 1 buçuk saat süren çalışması sonucunda seferler normale döndü.