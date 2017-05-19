(ek bilgilerle) Sözcü Gazetesi avukatı açıklama yaptı





İSTANBUL,() Sözcü gazetesinin avukatlarından İsmail Yılmaz 'ya yaptığı açıklamada, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olmadığını, sadece arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi.



Yılmaz ayrıca, yapılan aramalarda Burak Akbay'ın bir tablet bilgisayarına el konulduğunu, finans müdürü Yonca Kaleli'nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapmadan evden ayrıldıklarını, muhabir Gökmen Ulu'nun evinde ise aramanın devam ettiğini söyledi. Avukat Yılmaz, Mediha Olgun'un ise gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini söyledi.





“FETÖ'YE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE…"



Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri" iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın yanı sıra, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı var.