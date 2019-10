(Ek bilgilerle) Mücevher fuarının en pahalı taşı 1 milyon lira

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL ()DÜNYANIN en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan “Istanbul Jewelry Show"un en pahalı tek taşı, 1 milyon lira değerinde.

10-13 Ekim tarihleri arasında CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar; 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısı ile bir araya getirecek. 34 yıldır düzenlenen fuarın en pahalı tek taş yüzüğü 9 karat büyüklüğünde ve fiyatı 1 milyon lira değerinde.

YAKLAŞIK 11 KARAT

Bir mücevher firmasının Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğit Akgün, fuarın en pahalı tektaş yüzüğünü şu sözlerle anlattı: “9 Karatlık bir tektaş. Ve yanlarındaki pırlantalar ile beraber yaklaşık 11 karat. Fiyatı da 1 milyon lira civarında. Sanırım şu anda hazır olarak bir mücevher haline getirilmiş en pahalı tektaş bu diyebiliriz. Pırlantalarda üzerindeki altının çok fazla fiyatta değeri yok. Bunun üzerinde yaklaşık 16 gram bir altın var. Baktığınız zaman 16 gram altının fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Burada değerli olan pırlantanın kendisi. Altının değerinin yaklaşık bin, iki bin lira olduğunu hesap edebilirsiniz. Esas değeri oluşturan pırlantalar"

ORTAYA ÇIKMASI 6 AY SÜRDÜ

Tektaş yüzüğün tasarım sürecinden bahseden Akgün, “Bu özel bir tasarım. Tasarlanma aşamasından başlayacak olursak, yaklaşık bir 6 ay kadar sürüyor. Tasarımı bulmanız, bu kadar büyük değerli bir pırlantayı da kullanacağınız montörün ona göre özellikleri olması lazım. Dolayısıyla tasarlama süreci 5-5,5 ay civarında sürüyor. Sonra üretime geçtiğinizde böyle bir ürünü bir hafta içerisinde üretebilirsiniz. O tasarlandıktan sonra dökümünün yapılması, sonra da ustaların eline bırakılarak böyle bir mücevher haline gelmesi yaklaşık 1 hafta 10 günlük çalışma sonunda oluyor" dedi.

“YURTDIŞINDAN GELECEK YENİ MÜŞTERİLER ÖNEMLİ"

Ziyaretçilerin fuarın en pahalı tektaş yüzüğüne olan ilgisi ile ilgili olarak ise Akgün, “Tektaş her zaman çok ilgi çeken bir mücevher. Her kadın bir tek taş istiyor. Özellikle evlenme tekliflerinde. Fuar çok yeni başladı. Bayilerimiz burada, satın almalar yapıyorlar. Önemli olan yurtdışından ve farklı noktalardan da yeni müşterilerin gelmesi. Yurtdışından gelecek olan yeni müşteriler kattığımız takdirde hem Türkiye ekonomisi hem şirketlerin kendi ekonomisi için çok daha faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

BU FUARDA 230 LİRAYA TEKTAŞ BULABİLİRSİNİZ

Mücevher fuarında her bütçeye uygun mücevherler bulmak mümkün. Fuarın en uygun fiyatlı tektaş yüzüğü 230 lira değerinde. Fuarda 0,5 karat pırlantadan yapılan yüzüğün yanısıra uygun fiyatlı tektaş kolye ve beştaş yüzük de bulunuyor. Tektaş kolyenin fiyatı 199 lira iken, beştaş yüzük ise 450 lira.

“PIRLANTALARI ÖZEL BİR TEKNİK İLE MIHLIYORUZö

Her bütçeye uygun pırlanta tasarımlar yaptıklarını dile getiren mücevher danışmanı Aylin Gözem, “Fuarın en uygun fiyatlı ürününü yapmak için çok küçük karattaki pırlantaları özel bir teknik ile mıhladık. Bu teknikte pırlantanın her bir yüzeyi altın olarak devam ediyor. Ve böylece, gördüğünüz pırlanta küçük olmamakla birlikte aslında pırlantanın devamında altın var. Böyle bir kolyenin fiyatı ise 199 lira. Aynı zamanda pırlantaları uluslararası laboratuvar sertifikası ile veriyoruz. Böylece pırlantanın kalitesinden müşteri emin olabiliyor. Mesela bu elimdeki kolye sadece pırlantadan yapılmış olsa yarım karat olurdu ve fiyatı 5-6 bin dolar civarında olurdu. Bunun ortasındaki pırlanta ise 0.5 karat ve fiyatı 199 lira" dedi.

“HERKES RAHATÇA EVLİLİK TEKLİFİ EDEBİLİR"



Gözem, “Herkesin rahatça evlilik teklifi edebilmesi için özel tekniğimiz ile tektaş hazırladık. Bu tektaşın fiyatı 230 lira. Yapımında 0.5 karat pırlanta kullanıldı. Ve aynı zamanda bununla birlikte kullanmak isterlerse, gördüğünüz beştaşın fiyatı 450 lira. Bunun da 0.5 karatlık pırlantası var üzerinde. Bu gördüğünüz tektaş ve beştaşın kolyesi ile birlikte set fiyatı ise 870 lira" ifadelerini kullandı.

