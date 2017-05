(Ek bilgilerle) - Kadir Topbaş'tan "istanbul 1453" dergi açıklaması

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, " Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışında zaten, görüşme imkanım olmadı ve görüşmedim. Ama kendim dün akşam intikal ettiği zaman dehşete kapıldım. Olacak şey değil. Nasıl bir iş nasıl bir dergicilik, nasıl bir yazarlık, nasıl bir mantık" dedi. " İstanbul 1453 Dergis"'nde Kültür AŞ'nin bünyesindeki bir dergide böyle bir şey yapmanın ne anlam taşıdığını anlamak mümkün değil" diyen Topbaş, " Gereken tedbirler alındı, iş akitleri feshedildi bunların. Yoğun bir şekilde bunlarla ilgili çalışmalar başlatıldı. Arkadaşlara savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının talimatını verdim. Yargı önüne çıkıp bunların orada cevabı versinler" diye konuştu.

Topbaş, "Ben bunun farklı maksatlarının niyetlerinin olduğunu anlıyorum. Bir yerlerden manipüle ediliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Kültür A.Ş. tarafından çıkarılan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nde yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.



3. Havalimanı şantiyesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Turizmin Desteklenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü" konulu toplantı öncesi açıklama yapan Topbaş, "Maalesef çok üzücü bir olay olarak gördüm. Ve üzüntüm şudur ki; 2004'te göreve başladığım günden bugüne kadar zaman zaman ve son dönemde de artarak şahsıma ve belediye üzerine ciddi bir provokasyon var. Ciddi bir yükleniş var. Hedefe konduk anlamak mümkün değil. İşte dergide gördüğümüz bu olay maalesef yenilir yutulur bir şey değil. Ve tamamen adilik ve ahlaksızlık. Nasıl bir iştir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir mantıktır.. Tabii ki suç duyurusunda bulunarak bunun gereği yapılacak. Biz zaten iş akitlerini feshettik ve dergiyi kapattık. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde de gördünüz. 2013 yılındaki fotoğrafları sanki 15 Temmuz'da gibi yansıtılması da nasıl bir etik anlayıştır, nasıl bir medya anlayışıdır, nasıl bir durumdur bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Ve her daim her alanda ben devamlı işime baktım. Yargıya müracaat ettim ve onun dışında cevap vermemeye özen gösterdim. Asla hiçbir şeye müdahale etmedim. Bu konuda da hassasiyetimi her daim ortaya koydum" dedi.

"BİR YERLERDEN BUNLAR MUTLAKA TEZGAHLANIYOR"



Topbaş, "Yine İbn Haldun Üniversitesi'nin tanıtım afişlerinde de bir takım oynamalar yapmak suretiyle bize mal edildi bu. Belediyede üst düzeyde yetkililer görevden alındılar dediler, görevden alınmadıkları halde ifadelerimize rağmen ki belediye her zaman her daim kendi mesai arkadaşlarının tercihini yapabilir. Nedir bu kadar hedefe koymak, Amaç nedir? Siyasilere hizmet üretenlere bu kadar yüklenilmesinin maksadı nedir? Ben bunun farklı maksatlarının niyetlerinin olduğunu anlıyorum. Bir yerlerden manipüle ediliyor. Başarılı olan halk tarafından takdir edilen belediyemizin çalışmalarını kamuoyunda olumsuzluğa doğru yönetmek. Bunun da artı ucunun siyasi partimize dokunmasını arzu ediyorlar. Bir yerlerden bunlar mutlaka tezgahlanıyor. Öyle hissediyorum, öyle zannediyorum. Ama şunu söyleyeyim ki bunlar bugüne kadar yaptıkları her türlü eylemlerde farklı farklı eylemlerde hiç başarılı olamadılar. Bunu halkımızın zaten yakinen izliyor ve takip ediyor. Bize olan güven duygusu sarsılmadı bunu biliyorum. Bize inanıyorlar. Ve güveniyorlar ki ben şahsen 3 dönem İstanbul'da başkanlık yapmaktayım. Hak etmediğimiz bir takım yaftalarla yaftalanıyoruz" diye konuştu.

"YETER DİYECEK NOKTAYA GELDİK"



" Bakıyorum bazı köşe yazarlarının yazılarına bakıyorum. Birileri bir şey ortaya atıyor" diyen Kadir Topbaş, "Doğru mu yanlış mı gerçek mi değil mi bakmaksızın hemen gündem kaçırmamak adına mı veya her neyse hemen onu incelemeden, doğruluğuna bakmadan üzerine atlanılıyor. Yarın ileride belki çok daha detaylı açıklamalarda bulunacağız. Bundan sonra kalkıp özür mü dileyecekler? Hata mı ettik diyecekler, öyle bir suratlarının olduğunu da zannetmiyorum. Öyle bir vicdani murakabeleri olsa zaten bunu yapmazlar, buna girmezler. Ama bakıyorum ki her alanda her noktada birilerinin ortaya attığı olumsuz bir takım tavırların ve ifadelerin birilerine hiç bakmaksızın arkasından sürüklenip gidiyor, etkileniyor. Doğru mu yanlış mı, böyle bir şey olabilir mi? Genel anlamda söylüyorum son dönemlerde birkaç ay içerisinde yoğunluklu ama göreve geldiğimiz günden bugüne kadar zaman zaman bunu gördük. Biz hep işimize baktık. Benim bulunduğum kulvar yerel yönetimler, hizmet halk ve kentim İstanbul. Hiçbir sataşmaya cevap vermemeye muhatap almamaya özen gösterdik. Yeter diyecek noktaya geldik. Olmaz bu kadar da. Bu kadarı da artık akıl dışı şeyler. Şeytanın aklına dahi gelmeyecek bir takım vesveseler ortaya koymaktalar. Bu dergide çıkan olay nasıl hazırlanmış nasıl tezgahlanmış ne anlama geliyor bu nasıl bir şey bu anlamak mümkün değil. Niyet nedir? Farklı düşünürseniz onu anlayabiliyorsunuz. Yani burada hedefte Burada hedefte başkan olsun, başkanın üzerinde bir takım manipülasyonlar yapalım. Başkan ve çevresi ve belediye İstanbul güçlü bir yönetim var. siyasetin bel kemiği İstanbul. Burada bir takım aksaklıklar ve sıkıntılar ortaya çıksın, kamuoyu da burada iktidarı yıpratacak adımlar atılsın. Fırsat vermeyiz. Bizim ne olduğumuzu vatandaşımız biliyor. Biz de kendimizin farkındayız" şeklinde konuştu.

"BUNU LANETLİYORUM VE KINIYORUM"



Topbaş, "Maalesef bahsettiğim gibi 2004'ten bu yana zaman zaman arşivlere bakarsanız göreceksiniz devamlı şahsım ve belediyem üzerine bir yükleniş var. Ama biz hep yolumuza devam ettik, geriye bakmadık, bunları muhatap dahi almadık. Çünkü seviyesiz bir takım ifadeleri muhatap alıp da bir seviye kazandırmak istemedik. Bahsettiğim gibi bu yaşadıklarımızı hep beraberce yaşamaktayız. Ülke ciddi sıkıntılardan geçmekte. Şu anda çevresinde olsun ulusal ölçekte olsun burada birlik beraber ve ülkenin geleceği ve ülkenin ali menfaatleri her şeyin üzerinde olması gerekmesine rağmen birileri bir yerlerden buldukları ufacık bir takım şeyleri büyüterek veya hayal ederek veya uydurarak vatandaşı ve halkımızın üzerinde etki etmeye çalışıyorlar. Bunu da yaşadık. Bunu lanetliyorum ve kınıyorum. Birçoğunun dava süreçlerini başlattık. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Bize dava açanlar var onlar sonuçlandığında karşı davalarla iş nasılmış, kazın ayağının göründüğü gibi olmadığını göstereceğiz. Bir sessiz sakin duruyorsak bir yere kadardır bu. Hiçbir zaman kendi şahsiyetimizden taviz vermeyiz. Gördünüz 2013 yılında Washington'da Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da yaptığımız konuşmaları 15 Temmuz gibi yansıtıyorsa birileri nasıl bir ahlaktan yoksun olduklarının ifadesidir bu. Yapılan fotoshoplarla bunun ne demek olduğu diğer yazılarda makalelerde görüyorsunuz" dedi.

"AMA YANLARINA KAR KALMAYACAK"



"Birileri de maalesef sosyal medyada bunların dümenine takılıyor ve gidiyor" diyen Topbaş, "Bizi tanımadılar mı? 13 yıldan beri İstanbul Belediye başkanlığı, Beyoğlu ile birlikte 15 yıldan beri bu kentte yerel yöneticilik yaparken bu kadar bize olan güven duyguları ufacık bir şeyde sarsılır mı, hayır. Birileri mal bulmuş bilmem ne gibi arkasından koşarak karalama kampanyalarına katılıyorlar. Bazıları bilinçli, bazıları farkında olmadan. Ve sosyal medyayı çalkalandırıyorlar. Herkes kendince yargıç kesiliyor. Mahkemelere ne gerek var, yargıç kesiliyor. Sanki her şeye bizler müdahale ediyoruz. Gücümüzü kullanıyor. Allah korusun. Biz bize veriler yetkilerin dışına asla çıkmadık ve çıkmayız da. Biz kendi görev alanımızı bilir işimize bakarız. Yargıya güvenimiz sonsuzdur. Ve sonuçları çıktığı zaman da hepimiz beraberce takip edeceğiz. Bunlar da geçecek, geçer yahu diyorum. Ama yanlarına kar kalmayacak. Bu kadar net ifade etmek istiyorum. Yargı süreçlerini beraber takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

" BU BİR HATA OLARAK KABUL EDEBİLECEK BİR OLAY DEĞİL"



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştünüz mü?" şeklindeki soru üzerine Topbaş şu yanıtını verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışında zaten, görüşme imkanım olmadı ve görüşmedim. Ama kendim dün akşam intikal ettiği zaman dehşete kapıldım. Olacak şey değil. Nasıl bir iş nasıl bir dergicilik, nasıl bir yazarlık, nasıl bir mantık. Ve İstanbul 1453 Dergisi'nde Kültür AŞ'nin bünyesindeki bir dergide böyle bir şey yapmanın ne anlam taşıdığını anlamak mümkün değil. Bu bir hata olarak kabul edebilecek bir olay değil. Bir hata değil. Bir yanlışlıkla oldu denebilecek kadar ört bas edilemez bu. Gereken tedbirler alındı, iş akitleri feshedildi bunların. Yoğun bir şekilde bunlarla ilgili çalışmalar başlatıldı. Arkadaşlara savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının talimatını verdim. Yargı önüne çıkıp bunların orada cevabı versinler. Biraz önce bahsettim, doğrudur. Hedefe konduk. Başkan hedefte. Niye çok iş yaptık. İstanbul'a hizmet ettik ekibimizle birlikte. Bu kente her gelen ve burada yaşayan bunun farkında. Zaten bundan dolayı 3 dönemdir İstanbulluların şahsıma karşı güven duygusu gelişti. Başkan ne söylerse yapar, yapmayacağı şeyi söylemez. Vatandaş bunu biliyor. Ve çok şey konuşmadım, bulunduğum görevle ilgili hep çalıştım ve hiçbir şeye bakmadım. Tabi şahsıma ve belediyeme olan bu ithamlar bu tip tezviratlar sadece benim ile ilgili değil esasında, temsil ettiğim siyasi partimi de etkileme adına, birbirimize düşürme adına yalnızlaştırma adına. Siyasette bunu uzun yıllardır tecrübemden söylüyorum. Ve söyleyemediğim bazı şeyler var. Tahminlerim var. bunları ortaya koymak isteyen bir ortak akıl tarafından bunlar tetikleniyor. Öyle tahmin ediyorum. Kimse kendi kendine bu işleri ortaya atmıyor. Ve maalesef sosyal medyada da kendilerini çok akıllı zanneden bazı tipler ve bazıları da kendileri farkında olmadan bu dalganın ve dümen suyunun arkasına takılıyorlar ve gidiyorlar. Bir tezvirat yapıyorlar. Bunlar da geçer yahu. Çünkü biz Allah'a inanan ve kendimizin farkında olan vatandaşımıza güvenen insanlarız. Bu samimiyetimizi bu duygularımızı kimsenin sarsması mümkün değil"

(FOTOĞRAF)