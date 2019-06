(Ek bilgilerle) Kablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Haber: Alper KORKMAZ - İbrahim YILDIZ - Çağatay KENARLI / İstanbul, () - İSTANBUL

Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatına hırsızlık için gelen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Olay sabah saat 06.30 sıralarında İstanbul Havalimanı girişinde yapımı süren cami inşaatı sahasında meydana geldi. İçinde 9 kişinin bulunduğu çalıntı araçtan şüphelenen İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Şüpheliler, 'Dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kovalama anında şüpheliler içinde bulundukları araçtan havalimanı inşaat sahasından çaldıkları 50 kilo ağırlığındaki fiber kablo sarılı büyük makaralar attı. Hırsızları kovalayan polis ekiplerine jandarma ekipleri de destek verdi. Durdurulmak istenen şüphelilerin aracının lastiklerine ateş edildi. Durmayan şüpheliler Kemerburgaz-Göktürk istikametine doğru kaçmaya devam etti. Odayeri Sapağı yakınına geldiğinde şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler Şendoğan C., Özgür K., Sebahattin C., Ferit C., Yaşar K., Emre G. ve Kadir U. yakalandı. Diğer 2 şüpheli ise ormanlık alana koşarak kaçtı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.