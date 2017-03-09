(Ek bilgilerle) - İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı davasında 1 tahliye

Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016'da canlı bomba Mehmet Öztürk'ün kendini patlatması sonucu 3'ü İsrail, 1'i İran vatandaşı 4 turistin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 5 tutuklu sanığın yargılandığı davada 1 kişi tahliye edildi. Davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunan Adnan Oktar'ın talebi ise reddedildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik, Erkan Çapkın, Ercan Çapkın, Hüseyin Kaya ve İbrahim Gürler duruşmada yer almadı. Sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Müdahil talebinde bulunan Adnan Oktar'ın avukatı Aysu Yılmaz duruşmada hazır bulundu.

"İNŞAATLARDA ÇALIŞIRKEN TANIŞTIK"



Sanık Hüseyin Kaya, "Ben cezaevinde olduğumdan dolayı avukatımla hiç görüşemedim. Bu nedenle savunma yapamayacağım. Süre talep ediyorum" dedi. Sanık Mehmet Mustafa Çevik savunmasında diğer sanıkları tanımadığını belirterek, "Sanıklardan Hüseyin Kaya ile 4 yıl önce Elazığ'da inşaatlarda çalışırken tanıştım. Daha sonra ben Adıyaman'a gittim. Sonra irtibatımız kesildi. Yakalama tarihinden 3 gün önce Gaziantep'te geziyordum. Kendisi ile karşılaştık. Sonra birlikte aynı evde kalmaya başladık. 3-4 gün sonra polis operasyon yaptı yakalandık" dedi.

"SALDIRI OLAYI İLE İLGİLİ İRTİBATIM YOK"



Sanıklardan Ercan Çapkın da savunmasında, "İstanbul'daki saldırı olayıyla ilgili irtibatım yok. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Öztürk'ü tanımam. Sanıklardan Erkan kardeşim olur. Diğer sanıkları ise tanımıyorum. Market işletmeciliği, konfeksiyon ve kırtasiye işletmeciliği yapıyorum. Gaziantep'e mültecilerin gelmesi nedeniyle dükkanım ev arayanların uğrak yeriydi. Ben de komisyonculuk yapıyordum. Bu şekilde bahsedilen bağ evinin kiralanmasına aracılık ettim. Kiralayan Hasan isimli kişinin kimlik bilgilerini bilmiyorum. Bu evin kiralanmasından sonra şahıslarla görüşmedim" dedi.



Sanık Erkan Çapkın ve Hüseyin Kaya önceki duruşmada verdiği ifadelerini tekrar ettiklerini söyledi.

ADNAN OKTAR'IN MÜDAHİL OLMA TALEBİ REDDEDİLDİ



Müşteki Adnan Oktar'ın avukatı Aysu Yılmaz da, "Sanıklardan Hüseyin Kaya'nın cep telefonunda yapılan incelemede, müvekkilim hakkında araştırma yaptığına dair bazı tespitlere ulaşılmıştır. Bunun suikast teşebbüsü olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilim zarar görmüş ve kendisini emniyet tarafından resen koruma verilmiştir. Sanıklardan şikayetçiyiz. Davaya katılmak istiyoruz" dedi. Avukatın davaya müdahil olma talebi Adnan Oktar'ın saldırıda yaralanmadığı gerekçesiyle reddedildi.

1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Duruşma sonunda sanıklardan Erkan Çapkın'a yurtdışına çıkma yasağı konularak haftanın iki günü karakola giderek imza vermek şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ileri bir tarihe ertelendi.