(ek bilgilerle) İstanbul'da yağmur ve dolu

Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL ,()-İSTANBUL'da yağmur ve zaman zaman dolu etkili oluyor.

Fatih'te kısa süre yağan dolu ve yağmura birçok kişi hazırlıksız yakalandı. Bazıları yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise montlarıyla korunmaya çalıştı.

Yağış Taksim Meydanı'nda da etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen bazı kişilerin rüzgarın da etkisiyle şemsiyeleri kırıldı. Bazıları ise yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı.

(FOTOĞRAF)