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(Ek bilgilerle) İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Alper KORKMAZ-Hakan KAYA-Cengiz ÇOBAN- Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL -İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada öğleden sonrası için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken, vatandaşlar...

(Ek bilgilerle) İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Alper KORKMAZ-Hakan KAYA-Cengiz ÇOBAN- Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL -İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada öğleden sonrası için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken, vatandaşlar ani sel ve su baskınları için uyarıldı.
İstanbul'da sabah erken saatlerden bu yana aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura yakalananlar duraklara ve saçak altlarına sığındı. Taksim Meydanı'nda etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonrası için yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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