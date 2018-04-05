Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

(ek bilgilerle)- Hayali otomobillerle 14 milyon liralık vurgun

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks araç için sahte...

(ek bilgilerle)- Hayali otomobillerle 14 milyon liralık vurgun

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()
İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks araç için sahte belgeler düzenleyerek bankalardan 14 milyon lira çekerek ortadan kaybolduğu belirtiliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından İstanbul merkezli Ağrı, Edirne, Muğla ve Kırklareli'nde hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskınlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

SAHTE BELGELERLE HAYALET ARAÇ BAŞINA 800 BİN LİRAYA KADAR KREDİ
Mali polis şüphelilerin üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks aracı, sahte belge düzenleyerek gümrükten giriş yapmış gibi göstererek sahte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) raporları düzenleyip bu araçlara tescil işlemi yaptırdıklarını tespit etti. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemeye göre şüphelilerin 17 lüks araç için bankalardan araç başına yaklaşık 800 bin lira arasında kredi çekip ortadan kaybolduklarını belirledi. Şüphelilerin bu yolla yaklaşık 14 milyon liralık bir vurgun yaptıkları ortaya çıktı.  
 
  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314