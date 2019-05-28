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(Ek bilgilerle)Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i kabul etti

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti.  Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne geldi. Salih ile eşini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi...

(Ek bilgilerle)Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i kabul etti

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti. 
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne geldi. Salih ile eşini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.  Ardından ikili görüşmeye geçildi. 
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İkili görüşmenin ardından Erdoğan konuk Cumhurbaşkanı onuruna iftar yemeği verdi. İftarın ardından Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı. Erdoğan ardından, Kısıklı'daki konutuna geçti. 

(FOTOĞRAF)

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