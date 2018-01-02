(Ek bilgilerle) - Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kas hastalığı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Abdullah Samet Demir'in Sancaktepe'deki cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı. Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti. Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından cenaze aracına götürülürken tabuta omuz verdi. Demir'in anne ve babasına başsağlığı dileyen Erdoğan daha sonra camiden ayrıldı.

Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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