(ek bilgilerle) Beyoğlu'ndaki vahşet: baba ve halasının kocasına tutuklama talebi 

Ümit TÜRK İstanbul () - BEYOĞLU'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde cesedi bulunan lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın babası Ayhan Köksal ile halasının kocası, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Beyoğlu İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde dün akşam üzeri bir binada bağlanarak yakılmış halde bulunan lise öğrencisinin gözaltına alınan babası ve halasının kocası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerin yakma suçunu kabul etmedikleri ancak sandalyeye zincirlediklerini kabul ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenememesi nedeniyle, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

BABA: ZİNCİRLEDİM AMA BEN YAKMADIM

Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın babası Ayhan Köksal'ın polis merkezinde verdiği ifadesinde, "Onu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadım, Beyoğlu sokaklarında kaçıp kaybolmasın diye olaydan 3,5 saat önce sandalyeye ben zincirledim. Ancak onu kesinlikle yakmadım" dediği öğrenildi.

