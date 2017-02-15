(ek bilgilerle) Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Ramazan EĞRİ-Ozan URAL /İSTANBUL,() Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek "Kuyu" ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı. AFAD ve itfaiyenin yanısıra dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TKK) bağlı ekip de çalışmalara katıldı.



Yeni bir yöntem deneyen ekipler, su boruları birleştirilerek içinden geçirilen çelik halatla birlikte yavru köpeği kuyudan sabah saat 05.45 sıralarında kurtardı. Kurtarma anından orada bulunan hayvan severler büyük sevinç yaşadı.

Kuyu isimli yavru köpek kontrolleri yapıldıktan sonra hayvan severlerin desteği ile Beykoz İtfaiye Grubu tarafından sahiplendi.

(FOTOĞRAF)