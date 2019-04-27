(Ek bilgilerle) Başakşehir'de okul inşaatında göçük

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL -BAŞAKŞEHİR'de okul inşaatında meydana gelen göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan okul inşaatının altyapı çalışmalarında saat 12.30 sıralarında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan Halil Yalçın (32) isimli işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Yalçın'ı kurtarmak için çalışma başlatan ekiplere inşaatta çalışan işçiler de yardım etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Yalçın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi ambulansa alınarak, morga götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri göçüğün meydana geldiği alana şerit çekerek, çevrede inceleme yaptı.