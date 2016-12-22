(Ek bilgilerle) - Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı



Hakan KAYA-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM- Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () ASYA ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nden ilk araç geçişleri Kazlıçeşme ve Göztepe'den eşzamanlı olarak saatt 07.00 itibariyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eşzamanlı olarak saat 07.00 itibariyle yapılıyor. Tünelde, trafiğin, her iki yönde de tek şeritte verildiği görüldü. Trafiğin tek şeritten verilmesinin nedeninin kontrol ve güvenlik amaçlı olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜLERE ÇİÇEK VE ANAHTARLIK

Sürücüler sabah 07.00'da geçiş için tüneli kullanmaya başladı. Dubaları kaldırmasıyla araç geçişine açılan Avrasya Tüneli'nden ilk geçen sürücülere çiçek, güvenlik broşürü ve anahtarlık hediye edildi. Tüneli kullanan vatandaşlar, durumdan memnun olduklarını belitti.

AVRASYA TÜNELİ HAKKINDA

Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneliyle iki kıta arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek. Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.

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