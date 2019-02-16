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/ek bilgilerle/ Aksaray'da gece kulübündeki silahlı kişiler polisi alarma geçirdi 

Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde ateş açan 2 kişi gözaltına alındı. Aksaray Katip Kasım Mahallesi'nde bir gece kulübündeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

/ek bilgilerle/ Aksaray'da gece kulübündeki silahlı kişiler polisi alarma geçirdi 

Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Katip Kasım Mahallesi'nde bir gece kulübündeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışma çıkaran 2 kişi, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. İki kişi yaklaşık 1 saat sonra tekrar gece kulübüne geldi. Kavga çıkaran 2 kişi  silahla da rastgele ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Silahlarını çeken polisler gece kulübü çevresindeki sokaklarda önlem aldı. Özel harekat polisi  desteğe çağrıldı. Silahlı kişiler polise de ateş açtı.  Polisin yaptığı operasyon sonucu ilk olarak şüphelilerden biri gözaltına alındı. Diğer şüpheli için özel harekat polisi de gece kulübüne girdi. Diğer kişi de arka kapıdan kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor

(FOTOĞRAF)

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