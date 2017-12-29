(Ek bilgilerle) - Abdullah Gül: Aslında o kararnameyi ben sahiplendim

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, () 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde Cuma namazını kıldı. Gül, cuma namazının ardından camiden ayrılırken açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül, kendisini bekleyen basın mensuplarına, “Ben siz sormadan ne söyleyeceğinizi biliyorum, onun için söyleyeyim" diyerek twitter üzerinden yaptığı KHK açıklamasının eleştirilmesiyle ilgili konuştu.

“Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla" diyen Abdullah Gül, "Bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bir çok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında her hangi bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Yeni yıl açıklaması da yapan Gül, “Bu vesileyle yeni yılın hem memleketimize hem de bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim" diye konuştu. Gül açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeyerek camiden ayrıldı.

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