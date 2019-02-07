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(Ek bilgi ve fotoğraflarla) 5 günlük bebeğini cami avlusuna bıraktı... Kimliği tesadüfen belirlendi

Ersan SAN/İSTANBUL,() - ESENYURT'ta Suriyeli bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı. Ambulans ekipleri tarafından tesadüfen doğduğu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne getirilen erkek bebeği, hemşireler kıyafetlerinden tanıyınca...

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) 5 günlük bebeğini cami avlusuna bıraktı... Kimliği tesadüfen belirlendi

Ersan SAN/İSTANBUL,() - ESENYURT'ta Suriyeli bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı. Ambulans ekipleri tarafından tesadüfen doğduğu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne getirilen erkek bebeği, hemşireler kıyafetlerinden tanıyınca annesinin kimliği ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi olan ve hemşireler tarafından 'Onur" adı verilen bebek,Yeni Doğan Servisi'ne alındı. Polis Suriyeli Anne Meryem İ.'yi arıyor.  

Olay 5 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın kundak içinde bir bebeği Osmanlı Camii'nin avlusuna bırakıp kaçtı. Avluda ağlayan bebeği duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede camiye gelen ekipler erkek bebeği Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin yeni doğan servisine getirilen bebeği burada çalışan hemşireler kıyafetlerinden tanıdı.  Polis yaptığı incelemede Suriyeli Meryem İ.'nin (32) 1 Şubat'ta doğum yaptığı ve bebekle birlikte 5 Şubat günü saat 19.30 sıralarında taburcu olduklarını belirlendi.

Hemşirelerin 'Onur" adını verdiği bebek,yeni doğan servisine alındı. Onur bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Polis, annesi  Meryem İ.'yi arıyor. 


BEBEĞİ BIRAKMADAN HEMEN ÖNCESİNDE GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI 

Öte yandan Meryem İ. bebeği cami avlusuna bırakmadan hemen önce güvenlik kameralarına yakalandı. Caminin yakınındaki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın kucağında bebekle geliyor. Daha sonra kadın geldiği yoldan dönerken kucağında bebeğin olmadığı görülüyor. 

(FOTOĞRAF)

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