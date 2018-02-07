Erhan TEKTEN/İSTANBUL,()-ESENYURT Battalgazi mahallesindeki bir markete polis yeleği ve telsiz ile girip usulsüz sigara satıldığını söyleyerek sigaraları ve bir miktar para alan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerle birlikte kullandıkları polis yeleği ve telsiz de ele geçirildi. Şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(EK BİLGİ)- Marketin güvenlik kamerasına yansıyan "sahte polisler" tutuklandı
Erhan TEKTEN/İSTANBUL,()-ESENYURT Battalgazi mahallesindeki bir markete polis yeleği ve telsiz ile girip usulsüz sigara satıldığını söyleyerek sigaraları ve bir miktar para alan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerle birlikte kullandıkları...
07 Şubat 2018 Çarşamba 18:37
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