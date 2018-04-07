(ek bilgi) Başakşehir'de tanker dehşeti kamerada; 12 araca çarptı cadde savaş alanına döndü

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()

BAŞAKŞEHİR'DE arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza saat 08.00 sıralarında İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Azer Aliyev arızalanan 34 TZ 0024 plakalı tankerini tamir etmek için yol kenarına park etti. Tankerin altına giren Aliyev bir süre burada tamir için uğraşırken tanker kaymaya başladı. Aliyev kayan tankerin altından yaralı olarak çıkarken tanker, seyir halindeki araçlara çarparak ilerledi. 12 araca zarar veren tanker refüje çarparak durdu. İhbar üzerine oIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zarar gören araçlar ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı.

"KAÇAMADIK KALDIK ALTINDA"

Aracı tankerin altında kalan bir sürücü , " Ben gördüğümde tanker geri geri kayıyordu. Kaçamadık kaldık altında. Tamir ediyorlarmış, o sırada freni boşalmış. Tanker sürücü yaralı herhalde" diye konuştu. Olay anını anlatan bir başka sürücü ise ," İyiyiz bir şeyimiz yok. Aracı bozulmuş duruyormuş, sürücüsüz şekilde kaya kaya geldi. Araçları biçe biçe anca durdu. Beni de kaldırıp refüje attı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.