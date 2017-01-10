Ek - Atatürk Havalimanı'nda hayat normale dönüyor

16 BİN YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ Bu arada THY, son 4 gün içinde 16 bin yolcunun otellere yerleştirildiğini 50 bin yolcuya da ikram hizmeti verildiğini açıkladı.

10 Ocak 2017 Salı 12:08