Ek - Atatürk Havalimanı'nda hayat normale dönüyor

16 BİN YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
Bu arada THY, son 4 gün içinde 16 bin yolcunun otellere yerleştirildiğini 50 bin yolcuya da ikram hizmeti verildiğini açıkladı.
16 BİN YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ Bu arada THY, son 4 gün içinde 16 bin yolcunun otellere yerleştirildiğini 50 bin yolcuya da ikram hizmeti verildiğini açıkladı.
10 Ocak 2017 Salı 12:08
16 BİN YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
Bu arada THY, son 4 gün içinde 16 bin yolcunun otellere yerleştirildiğini 50 bin yolcuya da ikram hizmeti verildiğini açıkladı.
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