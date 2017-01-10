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Ek - Atatürk Havalimanı'nda hayat normale dönüyor

  16 BİN YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ Bu arada THY, son 4 gün içinde 16 bin yolcunun otellere yerleştirildiğini 50 bin yolcuya da ikram hizmeti verildiğini açıkladı.  

Ek - Atatürk Havalimanı'nda hayat normale dönüyor

 

16 BİN YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Bu arada THY, son 4 gün içinde 16 bin yolcunun otellere yerleştirildiğini 50 bin yolcuya da ikram hizmeti verildiğini açıkladı.

 

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