Ehram, Erzurum'a tescillendi

DOĞU kültüründe önemli bir yere sahip olan ve kadınların örtünmek için de kullandığı bir tür dokuma kumaş olan Ehram, Erzurum'un tescilli ürünü oldu. Günümüzde erkek kıyafetleri ile ayakkabı, çanta, kravat, kitap ayracı, anahtarlık yapımında da kullanılan ehrama, Türk Patent ve Marka Kurumu, Erzurum adına coğrafi işaret verdi. Ehramın tescillenmesiyle birlikte Erzurum 9'uncu ürününe sahip oldu.

Geçmişte kadınların örtünmek amacıyla kullandığı ehrama genç nesilin ilgi göstermemesi nedeniyle harekete geçen Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, koyun yününden dokunan ehramı çeşitli nakış teknikleriyle süsleyerek, ayakkabıdan cüzdana, kravattan cekete, masa örtüsünden anahtarlığa farklı ürünler üretmeye başladı. Dernek, piyasaya sürülen yeni ürünlerle adeta yeniden can verdikleri ehramı Aziziye Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi'nin desteğiyle Erzurum'un tescilli ürünü yapmayı başardı. 2014 yılında yapılan başvuru sonunda Türk Patent ve Marka Kurumu, ehrama, Erzurum adına coğrafi işaret verdi

YURT DIŞINDA TANITILACAK

Ehramın erzurum adına tescillenmesi, Aziziye'deki termal kaplıcalarında düzenlenen sergiyle duyuruldu. Görsel şov olarak hazırlanan sergide Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ehramın, Türkiye ve dünyada tanınması için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Doğu kültüründe önemli bir yere sahip olan ve Erzurum ile özdeşleşen ehramın tescillendiğini ifade eden Başkan Orhan, "Özellikle bağlı olduğu yöreyle özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem üreticilerine hem de yöreye önemli ekonomik katkı sağlamaktadır. Bunun için coğrafi tescildeki amblemler, tüketiciyi bilgilendirme, denetim ve güven açısından zorunludur. Ehram, koyun yününden boya katılmadan, kendi doğal rengiyle, el emeği göz nuruyla dokunmuş bu yöreye ait endüstri ve kültürel değeri olan dokumadır. Amacımız ehramdan yapılan ürünleri, ülkemizde ve yurt dışında tanıtarak yaşatmaktır" diye konuştu.

Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı emekli öğretmen Hülya Saltuklu da "Yazın serin kışın sıcak tutan ehram şu an çok yaygın kullanılmıyor. Biz de bu sanatın unutulmaması için çalışma yaptık. Örtünmek için değilse de günün isteklerine uygun yeni ürünler tasarladık. Ehramı el dokuması bir kumaş olarak değerlendiriyoruz. Erkek, bayan giyimi, ev dekorasyonları, hediyelik eşyalar, süslemeler yapıyoruz. Bu eseri Erzurum'a kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

ERZURUM'UN 9'UNCU ÜRÜNÜ

Ehram, Erzurum Kadayıf Dolması, Oltu Cağ Kebabı, İspir Kuru Fasulyesi, Erzurum Civil Peyniri, Hınıs Fasulyesi, Karnavas Dut Pekmezi, Oltu Taşı, Erzurum Küflü Civil Peyniri'nden (Göğermiş Peyniri) sonra kent adına tescillenen 9'uncu ürünoldu.



FOTOĞRAFLI