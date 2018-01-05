Egzoz gazıyla havayı kirletmenin cezası 2 bin 423 lira

BURSA Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleri, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının neden olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik denetimleri sürdürüyor. Egzoz gazıyla havayı kirlettiği belirlenen araçlara 2 bin 423 lira ceza uygulanacak.Bursa Valisi İzzettin Küçük, yaptığı açıklamada, “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen periyotlar ölçüm yaptırmayan ve/veya sınır değerleri sağlamayan araç sahiplerine, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım tutanağı hazırlanmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğe göre 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.Maddesinde yer alan idari para cezaları, sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda da bin 206 liradır” dedi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekiplerince 2017 yılı içerisinde bin 5 aracın denetlendiğin hatırlatan Vali Küçük, bunlardan 5 araca egzoz gazı emisyon ölçümünü belirli periyotlar içinde yaptırmadığından veya sınır değerleri sağlamadığından toplam 5 bin 270 lira idari yaptırım kararı uygulandığını, 2018 yılında da periyodik olarak denetimlere devam edileceğini bildirdi.

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