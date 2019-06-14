Eğriçimen Yaylası'nda doğa şöleni

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde bulunun ve yaz- kış ayrı güzellikler yansıtan Eğriçimen Yaylası, baharla birlikte renk cümbüşüne büründü.

Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriçimen Yaylası, görenleri hayran bırakıyor. Yayla yaz mevsiminin gelmesiyle yeşilliğe büründü. Yerli turistler ve piknikçiler ise yaylaya gelerek keyifli vakit geçiriyor. Yaylada açan rengarenk çiçekler, çam ormanları ile çevreli bölgede doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Yayla, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri cezbediyor. Etrafı çam ormanlarıyla kaplı yayla, ilkbaharda yeşil örtü ile sarı ve beyaz papatyalarla kaplanıyor. Kış aylarında kimsenin olmadığı yaylaya, yazın gurbetçiler geliyor. Eğriçimen Yaylası, doğaseverler tarafından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'na benzetiliyor. Ayrıca yaylanın ortasındaki gölde ise turuncu renkteki süs balıkları ise yaylaya ayrı bir renk katıyor. Yaylada otel ve restoran işletmecisi Erdi Bektaş, "Yayla ismini ortasından geçen dereden alıyor. Rize'nin Ayder yayalasına benzetiliyor ve bence oradan daha güzel. Çevre ve il ve ilçelerden gelenler oluyor. Ziyaretçimiz çok. Yazı kışı ve ilkbaharı farklı güzelliktedir. İlkbaharda genellikle çimende sarı ve beyaz papatyalar yetişiyor. Ziyaretçilerimiz burada genellikle piknik ve konaklamalarını yapıyorlar. Yaylamız insanları cezbediyor. Etrafıda çam ormanlarıyla kaplı'' dedi.

'ÇOK TEMİZ BİR HAVASI VAR'

İstanbul'da yaşayan ve tatil için Eğriçimen Yaylası'na gelen Serhat Kurtlugil ise, "Güzel bir yer. Hoşumuza gidiyor. İstanbul'un yoğunluğundan kaçmak için çok güzel bir yer. Karadeniz iklimi mevcut. Koyulhisar'dan çıkıp 20 kilometre gittiğimizde tamamen karasal iklime dönüyor. Ama burası hep çam ormanı ve çok temiz bir havası var. İnsanları da çok güzel. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz. Mutlaka herkesin burayı görmesi gerekir" dedi.

Gizem Kurtlugil ise, "Yaylamız çok güzel. Yeşillik ve temiz hava. Çocukluğumuzdan bu zamana kadar geliyoruz. Her yaz 15 gün kalıyoruz. Yaz yaklaştığı zaman koşarak gelmek istiyoruz. Çünkü Karadeniz'le aynı" diye konuştu.



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