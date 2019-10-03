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EGM, hassas burunlu köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) bomba tespiti, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda görev yapan 'hassas burunlu' köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter...
GENEL 03.10.2019, 17:13
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) bomba tespiti, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda görev yapan 'hassas burunlu' köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (KEM) eğitilen köpeklerin görüntüsü paylaşıldı. Başta uyuşturucu olmak üzere birçok operasyonda ön saflarda polislerle beraber yer alan görev köpeklerinin, hem müdürlükte hem de sahada yürütülen eğitimlere katıldığı görüldü. Görüntülerde, özel harekat polislerine eşlik eden bir görev köpeğinin senaryo gereği tünel içindeki teröristi etkisiz hale getirmesi yer aldı.
EGM, görüntüyü, "10 farklı branşta yetiştirdiğimiz hassas burunlu ekip arkadaşlarımız, bomba tespiti, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda teşkilatımız bünyesinde görev alıyor" başlığı ile paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (KEM) eğitilen köpeklerin görüntüsü paylaşıldı. Başta uyuşturucu olmak üzere birçok operasyonda ön saflarda polislerle beraber yer alan görev köpeklerinin, hem müdürlükte hem de sahada yürütülen eğitimlere katıldığı görüldü. Görüntülerde, özel harekat polislerine eşlik eden bir görev köpeğinin senaryo gereği tünel içindeki teröristi etkisiz hale getirmesi yer aldı.
EGM, görüntüyü, "10 farklı branşta yetiştirdiğimiz hassas burunlu ekip arkadaşlarımız, bomba tespiti, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda teşkilatımız bünyesinde görev alıyor" başlığı ile paylaştı.
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