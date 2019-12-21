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Eğitimde ihracatın lideri İAÜ oldu

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ?NİN BU YIL 4?ÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİĞİ ?TÜRKİYE?NİN EN BÜYÜK 500 HİZMET İHRACATÇISI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU. 17 SEKTÖRDEKİ İLK ÜÇ FİRMANIN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ TÖRENDE, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ...

GENEL 21.12.2019, 22:02
HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ?NİN BU YIL 4?ÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİĞİ ?TÜRKİYE?NİN EN BÜYÜK 500 HİZMET İHRACATÇISI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU. 17 SEKTÖRDEKİ İLK ÜÇ FİRMANIN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ TÖRENDE, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İAÜ) 'EĞİTİM ALANINDA EN FAZLA HİZMET İHRACATI YAPAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ' ARASINDA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI. ÜNİVERSİTENİN MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN, ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN?IN ELİNDEN ALDI.
Türkiye?nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı İstanbul Kongre Merkezi?nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın katılımıyla gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da yer aldı. Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmanın ödüllendirildiği törende, bu yıl eğitim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan vakıf üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi oldu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aydın?a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.
?TÜM ALANLARDA KURDUĞUMUZ GÜÇLÜ ALT YAPI BİZE CESARET VERİYOR?
Burada yaptığı konuşmasında Türk ekonomisinin tüm alanlarıyla birlikte ihracatta hala hak ettiği seviyenin gerisinde bulunduğunu ancak ihracatı 500 milyar dolara çıkarma hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ?Bunun için küresel rekabette bizi öne çıkartacak şekilde mal ve hizmet üretimimizi artırmamız gerekiyor. Geçtiğimiz 17 yılda demokrasiden hukuka, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar tüm alanlarda kurduğumuz güçlü alt yapı aynı zamanda bize cesaret ve destek veriyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız. Ülkemizin elde ettiği her bir başarı milletimizin geleceğine daha güvenle bakmasını sağlıyor. Hizmet ihracatımız 2002 yılında sadece 14 milyar dolar iken, bu yılın ekim ayı itibariyle yıllık 53 milyar dolara kadar yükseldi. Bu başarıya ulaşmamıza katkı sağlayan mal ve hizmet dahil tüm ihracatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum? ifadelerini kullandı.
?İHRACATA DAYALI BÜYÜME MODELİNDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ?
Küresel ekonominin büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ?Önümüzdeki dönemde ancak bu dönüşüme ayak uyduran rekabet gücünü artıracak politikaları geliştirip uygulayabilen ülkeler uluslararası ticarette rekabetçi olabilecekler. Biz de ülke olarak tüm politikalarımızı bu bilinçle oluşturuyor, yatırım, üretim, ihracata dayalı bir büyüme modelinde emin adımlarla ilerliyoruz. Hiç şüphesiz bu yolculuğumuzda en önemli başarı unsurlarından biri de hizmet ticaretidir. Zira sürdürülebilir büyümenin ve ihracatın geliştirilmesinde hizmet ihracatının katkısı  yadsınamaz derecede büyüktür. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki hizmet ticaretinde net ihracatçı pozisyonundayız. Dünyanın dört bir köşesinde müteahhitlik, yazılım, dizilerimiz, sağlık hizmetlerimizle ön plana çıkıyoruz? diye konuştu.
?EĞİTİM ALANINDA ŞAMPİYON OLDUK?
Bugüne kadar hep 2?ncilik ödülünü aldıklarını ve bu yıl 1?nciliğe layık görülmekten mutluluk duyduklarını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, ?Üniversitemiz kurulduğu günden beri kuruluş felsefesinin temeline uluslararasılaşmayı yerleştirdi. Biz dünya insanı yetiştirmeyi kendine felsefe edinmiş bir üniversiteyiz. Yerel düşünüyorsanız, yerel kararlar alıyorsanız, uluslararası dünyada var olmanız mümkün değildir. Bu çerçevede bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürdük. Bugüne kadar hep 2?ncilik ödülünü almıştık ama bu yıl 1?incilik ödülünü aldık. Türkiye?de vakıf üniversiteleri arasında en çok uluslararası öğrenciye sahip bir üniversiteyiz? ifadelerini kullandı. 
?YABANCI ÖĞRENCİLER FAHRİ BÜYÜKELÇİLERİMİZ OLUYOR?
500 civarında dünya üniversitesi ile de iş birliği yaptıklarını vurgulayan Aydın, ?Uluslararası öğrenci sadece bu ülkede eğitim gören birey olarak kalmıyor. Kendi ülkesine gittiği zaman bu ülkenin tanıtımını yapıyor. O ülkede iş yapan insanlara insan kaynağı oluşturuyor. Bu ülkenin fahri büyükelçisi olarak ömür boyu kendi ülkesinde, bu ülkeye hizmet ediyor. Yetmiyor, çocuklarını ya da arkadaşlarını da gönderiyor. Siz onlarla ömür boyu sürecek bir köprü oluşturmuş oluyorsunuz. Biz şuna inandık, ?Eğitimciler önde giderse ekonomistler, siyasiler daha doğru aydınlanır.? Kültürel ve tarihsel olarak da daha iyi aydınlanırsınız ama işin başı eğitimdir. Dolayısıyla bu anlamda İstanbul Aydın Üniversitesi bu çalışmalara öncülük yaptığından, bu yıl da Türkiye?de eğitim alanında hizmet ihracatında şampiyon olduğundan, gerçekten çok gururluyum. Burada rektörümüzün, dekanlarımızın, özellikle uluslararası öğrenci ofisinde, uluslararası ilişkilerde çalışan arkadaşlarımızın emeği çok büyüktür. Ben onlara hem ülkem, hem insanlık, hem de öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum? dedi.
 

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