"Eğitimde akreditasyon önemli"

İSTANBUL, () İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen eğitim fuarına katıldı. İGÜ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bülent Değirmenci, 40 bölümü ve 48 programı akredite edilen İGÜ'nün yurtdışı eğitim fuarlarında büyük ilgi gördüğünü ve fuarlarda eğitimde akreditasyonun önemini anlattıklarını açıkladı.

Azerbaycan’nın Bakü şehrinde düzenlenen eğitim fuarında, üniversiteyi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bülent Değirmenci ile Uluslararası Ofis Uzmanı Sinan Azimov temsil etti. Akredite edilmiş bölümlerden mezun olmanın uluslararası alanda getirdiği faydalardan bahseden Değirmenci, "Avrupa Kalite Kuruluşları’ndan akredite edilen bölümlerimiz ve programlarımız ile eğitim kalitemizi tescilledik. Avrupa standartlarında ilerlediğimiz eğitim anlayışımız ile fuarlarda da yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Uluslararasılaşmak adına yaptığımız çalışmaların, dünya üniversitesi olma yolunda attığımız adımların herkes farkında. Hızla büyüyen ve güçlenen genç bir üniversiteyiz. Aday öğrencilere katıldığımız fuarlarda akreditasyonun önemini anlatıyoruz. Tercihlerini belirlemede öncelikli olarak değerlendirmeye almaları gereken çok önemli bir detay. Mezun olduktan sonra dadiplomalarının akredite edilmiş bir bölümden olması uluslararası alanda büyük bir avantajı ve geçerliliği beraberinde getiriyor" dedi.

Aday öğrencilerin hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde bilgi ve eğitim almak istediğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi, fuar boyunca karşılaştığı ilgiden memnun kaldı.

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