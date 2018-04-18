ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

"Eğitimde akreditasyon önemli"

İSTANBUL, () İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen eğitim fuarına katıldı. İGÜ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bülent Değirmenci, 40 bölümü ve 48 programı akredite edilen...

"Eğitimde akreditasyon önemli"

İSTANBUL, () İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen eğitim fuarına katıldı. İGÜ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bülent Değirmenci, 40 bölümü ve 48 programı akredite edilen İGÜ'nün yurtdışı eğitim fuarlarında büyük ilgi gördüğünü ve fuarlarda eğitimde akreditasyonun önemini anlattıklarını açıkladı.

Azerbaycan’nın Bakü şehrinde düzenlenen eğitim fuarında, üniversiteyi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bülent Değirmenci ile Uluslararası Ofis Uzmanı Sinan Azimov temsil etti. Akredite edilmiş bölümlerden mezun olmanın uluslararası alanda getirdiği faydalardan bahseden Değirmenci, "Avrupa Kalite Kuruluşları’ndan akredite edilen bölümlerimiz ve programlarımız ile eğitim kalitemizi tescilledik. Avrupa standartlarında ilerlediğimiz eğitim anlayışımız ile fuarlarda da yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Uluslararasılaşmak adına yaptığımız çalışmaların, dünya üniversitesi olma yolunda attığımız adımların herkes farkında. Hızla büyüyen ve güçlenen genç bir üniversiteyiz. Aday öğrencilere katıldığımız fuarlarda akreditasyonun önemini anlatıyoruz. Tercihlerini belirlemede öncelikli olarak değerlendirmeye almaları gereken çok önemli bir detay. Mezun olduktan sonra dadiplomalarının akredite edilmiş bir bölümden olması uluslararası alanda büyük bir avantajı ve geçerliliği beraberinde getiriyor" dedi.

Aday öğrencilerin hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde bilgi ve eğitim almak istediğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi, fuar boyunca karşılaştığı ilgiden memnun kaldı.

(FOTOĞRAFLI) 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314