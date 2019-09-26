Eğitimciler kınadı, baba şikâyetçi oldu

IĞDIR'da müdür yardımcısı E.A.’nın, 8'inci sınıf öğrencisi olan oğlu Şerif Caf'ın (14) kolunun incinmesine neden olduğunu öne süren Hüseyin Caf’ın, gittiği okulda, okul yönetimi ve öğretmenlere tehdit ettiği öne sürüldü. Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, yaptığı basın açıklamasıyla olayı kınarken, Hüseyin Caf ise tehdit iddiasının asılsız olduğunu, lösemi hastası olan oğlunun kolunun incinmesini neden olan müdür yardımcısından şikâyetçi olduğunu söyledi.İnönü İlköğretim Okulu'nda 20 Eylül günü, müdür yardımcısı E.A., öğrencilerden Şerif Caf'ın kolyesini bileğine sarıp koridorda gezdiğini gördü. E.A., yanına gittiği Caf'dan kolyesini çıkarıp kendisine vermesini istedi. Caf, annesinin hacdan getirdiğini belirterek, kolyeyi vermeyi reddetti. E.A. iddiaya göre, kolyeyi almak isteyince Şerif Can'ın kolunun incinip yaralanmasına neden oldu. Eve gelen oğlunun olayı anlatması üzerine yakınlarını yanına alan 7 çocuk babası Hüseyin Caf, okula gitti. Hüseyin Caf, bahçede karşılaştığı E.A.'ya iddiaya göre saldırdı.HAK ARAMANIN YOLU İDARİ VE ADLİ YETKİLİLERDİRYaşanan olay üzerine Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, okul önünde basın açıklaması yaptı, eğitim çalışanlarına yönelik yapılan saldırı ve tehditleri kınadı. Önceden ihtimamın odağında olan öğretmenlerin artık hakaretin, tehdidin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine düşürüldüğünü söyleyen Çiğdem, şunları söyledi:"Bu bir mesleğin yıpranması değil, bir milletin geleceğinin yok edilmesidir. Eğitimcilere yönelik hakaret, tehdit ve şiddet her geçen gün artmaktadır. Bu tür saldırılar, gerekli tedbirler alınmadığı için devam etmektedir. Yakın zamanda bir velimizin İnönü Ortaokulu'nda yaşanan bir olayla ilgili elini kolunu sallayarak okula, sınıflara ve öğretmenler odasına girerek öğrencilerin gözleri önünde okuldaki tüm öğretmenleri hedef alarak tehdit ve hakaretlerde bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Okullarda yaşanan sorunlarla ile ilgili haklarını aramaları her velinin en doğal hakkıdır. Ancak hak aramak adı altında öğretmenleri ve eğitim çalışanlarını tehdit etmeye, eğitimcilere hakaretler savurmaya ve okulda terör estirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hak aramanın yolu, idari ve adli olarak yetkililere başvurmaktır. Okulumuzda iddia edilen öğrenci ile okul müdür yardımcısı arasında geçen olay adli ve idari makamlara intikal etmiştir. Gereğini adli ve idari yetkililer yapacaktır. Mesleğimizin manevi karşılığı olan saygının eğitimcilere çok görüldüğü, sözlü taciz, hakaret, saldırı ve darp gibi olayların sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz."OĞLUM LÖSEMİ HASTASIOğlunun 1,5 yıldır lösemi hastası olduğunu, doktorundan aldıkları izinle okula gönderdiklerini belirten Hüseyin Caf ise kimseyi darp ve tehdit etmediğini savundu. Aynı öğretmenin geçen yıl yine bir çocuğuna tokat attığını öne süren Caf, "Oğluma tokat atan müdür yardımcısının yanına gittim ve neden vurduğunu sordum. O da yaramazlık yaptığını söyleyince 'haklısın' deyip gittim. Ama bu çocuğum lösemi hastası ve elinden almak istediği kolyeyi de annesi hacdan hediye getirmiş. Hastalıkla mücadele veren oğlumun okula başlaması hem bizi, hem de kendisini çok sevindirmişti. Ama yaşanan bu olay bizi derinden üzdü. Müdür yardımcısı, oğlum Şerif'in kulunu burkması sonucu yaralamış. Kimseyi tehdit etmedim. Herkes beni kendisinin yerine koysun ve hak versin. Oğlumun psikolojisi bozuldu. Valiliğe, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve polise giderek şikayetçi oldum. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.DARP OLAYI YAŞANMADIGörgü tanığı öğretmenler ise Şerif Caf'ın E.A.'yı görünce koridorda kaçmaya çalıştığını, müdür yardımcısının da hasta olan öğrencinin bir yerlere çarpıp yaralanması için tutmak istediğini iddia etti. Darp olayının yaşanmadığını öne süren isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, "Okula gelen polisler çocuğu doktora götürdüler. Darp olmadığı yönünde rapor verildi. Öğrenci, müdür yardımcımıza sarılarak özür diledi. Çocuk eve gittikten sonra ne olduysa gelip şikayetçi oldular. Okuldaki kamera kayıtlarıyla darp olayının yaşanmadığı görülecek. Babanın okula gelip saldırdığı da kamera kayıtlarıyla mevcut" diye konuştu.