Eğitim-Sen'den Manisa'dan 9 milletvekiline 'hayır' mektubu

EĞİTİM- Sen üyeleri, Manisa'nın AK Parti, MHP ve CHP'li 9 milletvekiline anayasa değişikliği oylamasında 'hayır' oyu kullanmaları için mektup gönderdi.Manisa'da Eğitim Sen üyeleri, PTT Müdürlüğü önünde toplanarak, TBMM'deki anayasa değişikliği oylamalarında Manisa milletvekillerinin 'hayır' oyu kullanmaları için mektup gönderdi. Eğitim Sen Manisa Temsilcisi Metin Demirel, AK Partili, MHP ve CHP'li 9 milletvekiline, "hayır" demeleri için çağrı yaptı.Açıklamaya katılan Eğitim Sen üyeleri ellerinde 'hayır' yazılı pankartlar taşıdı. Mektupları gönderdikten sonra PTT önünde açıklama yapan Demirel, yapılmak istenen değişikliğin parlamenter sistemi yok edeceğini söyledi. Manisa'nın tüm milletvekillerine seslenen Demirel, "Biz oylamada hayır oyu kullanmaları için mektup gönderdik. Yapılmak istenen değişiklikle güçler ayrılığı ilkesi tamamen yok sayılacak, tek parti devleti inşa edilecektir. Bir ülkenin geleceği tek bir kişiye bağlanamaz. Ülkemizin geleceğinin teminatı kendisine sınırsız güç isteyenler değildir. Korkmayın hayır deyin" diye konuştu. Açıklamanın ardından sendika üyeleri dağıldı.FOTOĞRAF





