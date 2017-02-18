Eğitim-Sen'den Bodrum'da eylem

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da Eğitim-Sen üyeleri, ilçede görev yapan 8 öğretmenin meslekten ihraç edilmesini protesto etti.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki toplanan Eğitim- Sen üyeleri yere 'Haberiniz var mı Bodrum'da Eğitim-Sen'li 8 öğretmen gerekçesiz ihraç edildi' ve 'OHAL'in arkasına sığınılmasın, ihraç gerekçeleri açıklansın' yazılı pankartlar koydu. Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Ahmet Paksoy yaptığı konuşmada, "Bugün arkadaşlarımızın, üyelerimizin ihraç edilişinin 111'inci günü. OHAL'in arkasına sığınılmasın, ihraç gerekçeleri açıklansın" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı açıklamada 'Suçsuz olduklarını belgelesinler' dediğini belirten Paksoy, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hukuk işleyişi yoktur. Yargı yolu kapalı, idari başvurular reddediliyor, işletilmiyor. Sendikamız ve üyeleri hakkında itham edilecek hiçbir şey yoktur. Bizler Eğitim-Sen'liler ve KESK'liler olarak tekrar söylüyoruz. İhraç gerekçeleri açıklansın OHAL'in arkasına sığınılmasın. Adli yargı sistemi işletilsin. İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz" dedi.

Yaklaşık bir saat süren eylemde, gitar eşliğinde türkü söyleyerek ve halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı.

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