Eğitim-İş'ten müfredat değişimine eleştiri

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - EĞİTİM-İş Genel Merkezi, tüm illerdeki şubelerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat değişikliği taslak çalışmasına ilişkin rapor istedi. Eğitim-İş şubeleri tarafından hazırlanan ve olumsuz olarak yansıyan görüşler 42 sayfalık bir raporda toplandı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan müfredat değişikliği taslağı ile ilgili görüşlerini 42 sayfalık bir raporda topladı. Eğitim-İş'in tüm şubelerden görüş alarak oluşturduğu rapor, yapılmak istenen değişikliğe karşı genel olarak olumsuz görüş içeriyor. Raporun açıklanmasının ardından Eğitim-İş İzmir 1,2 ve 3 No’lu Şube Başkanları, sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

SENDİKA RAPORU MEB'E ESİN KAYNAĞI OLMUŞ

Şubeler adına açıklama yapan Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Bülent Turan, Eğitim Bir-Sen tarafından hazırlanan ‘Gecikmiş Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi’ adlı rapora atıfta bulundu. Bülent Turan, "Hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem de Eğitim Bir-Sen tarafından hazırlanan raporda, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetin temel değerleri ve ruhuna, milli mücadele kahramanlarına art niyetli bakılıyor. Görülüyor ki laiklik ve cumhuriyet karşıtı söylemleri sakınmadan kamuoyu ile paylaşan bir sendikanın raporu Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı taslak eğitim programına esin kaynağı olmuş" dedi.

NASIL BİR NESİL YARATILMAK İSTENMEKTE

"Milli Eğitim Bakanlığı mevcut programın nesinden rahatsız oldu" diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir nesil yaratılmak istenmektedir ki değişikliğe gitme gereksinimi doğdu. Anlaşılan o ki Türkiye Cumhuriyeti yerine Osmanlı hayranlığı, Türkiye Cumhuriyeti kurucuları Mustafa Kemal ve arkadaşları yerine padişah savunuculuğu, laik, bilimsel eğitim yerine dinsel eğitimin, ulus-devlet yerine küreselleşmenin, toplumun ve ekonominin gereksinim duyduğu insan yerine küresel sermayenin gereksinim duyduğu bir sistem düşünülmekte."

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BU KONUDA SAMİMİYETSİZ"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Öğretim Programlarının Güncellenmesi Çalışmaları hakkında tüm okullardan zümre görüşü istediğine dikkat çeken Turan, "Bakanlık bu biçimde oldu bittilerle, öğretmenin tatile çıktığı zamana denk getirerek oradan gelecek görüşleri de işlevsiz hale getirmiş oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda da samimiyetsizliğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmaları da dikkate alındığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı müfredat program taslağı daha da anlamlı duruma gelmekte" dedi.



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