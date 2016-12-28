Eğirdir'de okullara kar tatili

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'ndeki okullar, kar yağışı nedeniyle yarın için 1 gün tatil edildi.

Eğirdir'de bu öğleden sonra kar yağışı başladı. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (perşembe) için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.