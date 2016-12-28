Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da 159 noktada asayiş uygulaması
İstanbul'da 159 noktada asayiş uygulaması
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu...
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...

Eğirdir'de okullara kar tatili (3)

ISPARTA GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Isparta Valiliği tarafından daha önce kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde alınan tatil kararı genişletildi. Valiliğin yeni kararı uyarınca Isparta kent merkezi ve tüm...

Eğirdir'de okullara kar tatili (3)

ISPARTA GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Isparta Valiliği tarafından daha önce kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde alınan tatil kararı genişletildi. Valiliğin yeni kararı uyarınca Isparta kent merkezi ve tüm ilçelerde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.
SDÜ’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitime ara verildi. Üniversitemizde görev yapan hamile ve engelli personel de bir günlük idari izinli sayılacak” denildi.
    

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55