Egeli turizmcilere 9 gün bayram tatili morali (2)

DENİZLİLİ TURİZMCİLER DE MEMNUN

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Denizli'de de olumlu karşılandı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, Türkiye'nin en gözde turizm noktalarından Pamukkale'de faaliyet gösteren turizmciler de kararla sevindi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 9 günlük tatil süresinin iç piyasayı hareketlendireceğini, 'beyaz cennet' Pamukkale'ye de olumlu yansıyacağını söyledi. Kültür turizmi yapmak isteyenler için Pamukkale'nin doğru tercih olacağını belirten Şen, "Tatil süresinin 9 gün olarak açıklanmasıyla Pamukkale'de de bir bayram bereketi yaşanacaktır. Bu kararın tüm yazlık bölgelere katkısı olacağını düşünüyorum. Kültür turizmi yapmak isteyenler için Pamukkale'ye gelmek çok doğru bir karar olur. Tarihi dokusu ve doğal güzelliği bir arada görmek isteyen vatandaşlarımız, Pamukkale'ye gelerek bu harika ortamda güzel bir tatil yapabilir" dedi.

Sezon başı olması nedeniyle yabancı turistlerin 'beyaz cennet'e yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Şen, "Travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de sezona iyi başladık. Doluluk oranlarımız yüzde 100'e ulaşmış durumda. Şu anda yabancı turistlerin inanılmaz bir talebi var. Bu yoğunluğun devam edeceğini öngörüyoruz. 9 günlük bayram tatillerinde, Pamukkale'de yer bulamayan turistlerimizi kent merkezinde ağırlayacağız" diye konuştu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

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