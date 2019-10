Egeli balıkçılar, ışıklı avlanmada kendilerinin örnek alınmasını istiyor

MARMARA ve Karadeniz ile boğazlarda ışıklı avlanmanın yasaklanmasını öngören 'Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından Egeli balıkçılar, ışıkla avlanmanın denize ve balıklara zararının olmadığını söyledi. Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Canbaz, "Biz Egeli balıkçılar olarak ışıklı avlanmada bilimsel verileri kullanıyoruz. Diğer bölgelerdeki balıkçılar, bizi örnek alsın. Işıklı avlanma yasaklanmasın ama kurallara uyulsun" dedi.



AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu 'Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Kanun Tasarısı'nda yer alan, Marmara ve Karadeniz ile boğazlarda ışıklı avlanmanın yasaklanmasına yönelik çalışmayla ilgili Egeli balıkçılardan açıklama geldi. Urla Çeşmealtı Limanı'ndan 'Afala' isimli gırgır teknesiyle denize açılan ekibi, ışıklı avlanmayı yerinde görüntüledi. Akşamüzeri balıkçılarla birlikte limandan ayrılan ekip, sardalya ve hamsi avlamakta kullanılan ışıklı avcılığı izledi. Av için ışıkları yakan teknenin reisi ve aynı zamanda Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Canbaz, yasağın Egeli balıkçıları kapsamadığını belirterek, ışıklı avlanmada 2001'den bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'yle ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dernek olarak ışıklı avlanmada koydukları kurallara uyulup, balık varlığının sürdürülebilmesi ve gelecek nesillere deniz varlıklarının korunarak, aktarılmasını amaçladıklarını belirten Canbaz, diğer bölgelerdeki balıkçıların da kendilerini örnek almasını istedi. Her gırgır teknesinde tek lamba kayığı kullanıldığını vurgulayan Canbaz, şunları söyledi:



"Ege Denizi'nde balık serpinti halinde geziyor. Serpinti halinde gezdiği için ışık teknesi lambaları yakıyor. Balık, ışığa toplanıyor. Biz de gırgır teknemizle ışığa toplanan balığı operasyonla tekneye alıyoruz. Sabah limana yanaşıp taze taze vatandaşa ulaştırıyoruz. Işıklı avlanmanın herhangi bir zararı yok. Bilimsel ve sürdürülebilir balıkçılık için yararlı, aşırı avlanmadıktan sonra hiçbir zararı yok. Yoksa balığı nasıl tutacaksın? Bu balığı başka türlü tutma şansımız yok. Komşumuz Yunanistan'da da avlanma şekli böyle. Marmara Denizi'nde kitlesel balık vardı. Zamanla bu balık eridi. Marmara'da balık kalmadı. Balıkçı filosunun yarısı 'küçük- büyük' demeden denizden çekilmeli; ama bu yapılırken de tekneler değerinde alınmalı. Makine ve tekne dışındaki malzemeler de alınmalı. Filoyu azaltamıyorsan kota getireceksin. Senede 1 milyon ton avlanıyorsan bunu 500 bine düşüreceksin. Günde 150 ton balığın sadece Ege'de çıktığını düşünebiliyor musunuz? Bunu 4 bölgeye yayarsak bu çok büyük bir sorun. Bunu ilgili birimlerimizin balıkçılarımızla birlikte çözmesi gerekiyor. Biz Egeli balıkçılar olarak çözdük. 1980 yılından beri sıkıntı yaşamıyoruz."



'HER TEKNEDE TEK LAMBA KAYIĞI KULLANILIRSA SORUN ÇÖZÜLÜR'



Işıklı avlanmada kurullara uyulması halinde yasağa gerek kalmayacağını belirten Canbaz, şöyle devam etti:



"Her gırgır teknesi tek bir lamba kayığı kullansın. Aşırı avlanmaya aşırı lamba kayığına gerek yok. 3 bin kasa tutacağına 1000 kasa tut. Burada amaç kuyuyu kurutmamak. Sürdürülebilir balıkçılığı zihinlere yerleştirmek gerekiyor. Biz Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılığı Derneği olarak 2001 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'yle birlikte çalışıyoruz. Işıklı avlanmada bilimsel verileri kullanıyoruz. Bölgesel balıkçılık, karaya çıkış noktaları, ışıklı avlanma gibi konularda bilimsel çalışmalar yaptık. 2001 yılından önce her tekne 2 ya da 3 lamba kayığı kullanıyordu. Biz bunun önüne geçtik; çünkü tehlikeyi gördük. Derneğimizin kuruluş amacı aşırı avlanmanın önüne geçmekti. Değerli hocalarımızdan yardım istedik. Işıklı avcılığın ne kadarı doğru ne kadarı yanlış kendilerine sorduk. Yapılan araştırmalar sonucunda her teknenin bir lamba kayığı ve bu kayıkta 8 bin watt ışık kullanılmasını kararlaştırdık. Bilimsel ve deneysel görüşü birleştirdik ışıklı avlanmanın yasağını da 30 metre olarak belirledik. Bunun sonucunda günümüze kadar bilimsel verilerle avcılık yapılıyor. Biz, Egeli balıkçılar 8 bin watt lamba bile kullanmıyoruz. Bu çalışmanın Marmara ve Karadeniz'de de yapılmasını gerekirdi. Şu anda Marmara'da kitlesel balık bitti. Ege'de olduğu gibi serpinti balık kaldı. Balıkçılar da ışıklı avlanmayı kullanamaya yöneldiler. Bizim tavsiyemiz ışıklı avlanma yasaklanmasın ama kurallara uyulsun."



'BALIK PAHALIYA TÜKETİLECEK'



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Akyol ise yasağın balık türleri üzerinde zararının bulunmadığını; ancak yasakla balık fiyatlarının artacağını söyledi. Akyol, "Bu yasak kısa süreli ve oldukça derin sularda uygulandığı için dip balıklarını etkilemesi ve sığ sularda avlanan diğer kıyı balıkçılarına bir zararı söz konusu değildir. Yasak getirilmesi halinde Marmara Denizi'nin hamsi ve sardalya avı düşeceğinden balıkçıların geliri azalırken, düşen arza bağlı fiyat artışı oluşacağından halkımız bu balıkları daha pahalı tüketmek durumunda kalacaktır. Bu yasak kısa süreli ve derinlerde uygulandığı için balıkçılık gücünü sınırlı tutmak koşuluyla ki tekneler ışıkla avcılık izin belgesi almak zorundadır, balık stoklarına ciddi bir zararı söz konusu olmaz. Ancak burada filo büyüklüğünü kontrol etmek, aynı zamanda ışık kaynağı olarak kullanılan ve sadece bir ışık teknesi kullanmak kuralını ihlal etmemek gerekir" diye konuştu.