Ege Üniversitesi’nde kadroya alınmayan taşeron işçi eylemi

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışan 450 taşeron işçinin, güvenlik soruşturmasını geçtikleri ve sınavlardan başarılı oldukları halde kadroya geçemediklerini söyledi. Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise "Sınava girip başarılı olan 3 bin 114 kişiden kadroya geçemeyenlerin sayısı 157'dir " denildi.Taşeron işçilerin kadroya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında başlayan çalışmalar devam ediyor. KHK kapsamında İzmir'deki Ege Üniversitesi’nde kadroya geçmeyi bekleyen çok sayıda işçi büyük şok yaşadı. Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışan ve DİSK Genel İş İzmir 7 No’lu Şube ile Hak-İş’e bağlı Hizmet İş, yine Hak-İş’e bağlı Büro İş’te örgütlü 450 taşeron işçinin, güvenlik soruşturmasını geçtikleri ve sınavlardan başarılı oldukları halde kadroya geçemediği öne sürüldü. Kadroya geçemeyen işçilerin bir bölümü, bu sabah EÜ Rektörlüğü önünde toplandı.DİSK Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Sekreteri Özgür Genç, Genel-İş’e bağlı çalışan 100 işçinin kadroya alınmadığını belirtti. Genç, "24 Aralık’ta başvuruları kabul edilen, sınava tabi tutulup başarılı olan ancak geçen cumartesi günü açıklanan listede isimleri olmayan arkadaşlarımız büyük şaşkınlık içerisinde. Ve arkadaşlarımızın kadroya neden alınmadıklarına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Bu arkadaşlarımız neden bugün işsiz, kimse bir şey bilmiyor. Bizim burada işten atılan arkadaşlarımızdan birinin bile savcılık kaydı yok, bir gün mahkemeye gitmemiş insanlar. Neye istinaden ayırdıklarını bilmiyoruz. KHK’da öngörülen bütün şartları yerine getirdiler. 24 yıldır burada çalışan arkadaşlarımız var" dedi."BU SIKINTILARA DİKKAT ÇEKMİŞTİK"DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da şunları söyledi:"150 bin taşeron işçi, işsiz kalacak derken aslında bu sıkıntılara dikkat çekmiştik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sınavların bir formalite olduğunu söyledi. O formalite sınavlarda şaka gibi bir karar çıktı. 450 Ege Üniversitesi çalışanı işsiz kaldı.""HAYALDİ VE ÖYLE KALDI"Bu tür yasaların KHK ile çıkmasının birçok sorunu da beraberinde getireceğini kaydeden Memiş Sarı, "Rektörler ya da bürokratlar bireysel davranarak, intikam duygusu ile hareket ediyor. Pırıl pırıl insanların işsiz kalmasına neden oluyorlar. Şu anda etrafımıza baktığımızda en çok işsiz kalanların kadın olduğunu görüyoruz. TBMM’de kadınların tiyatro sahnesine çıkmasını onaylamayan zihniyet, bugün kadınların iş hayatından ve ekonomik hayattan çekilmesini, evine kapanmasını ve çocuk büyütmesini istiyor. Aynı zihniyet Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nde de var. Atılan işçilerin yüzde 80’i kadın. Taşerona kadro hayaldi, öyle de kaldı" dedi.Genel İş İzmir 7 Nolu Şube’nin Diş Hekimliği Fakültesi İşyeri Temsilcisi Eray Topal da kadroya alınmayan işçilerden biri oldu. Güvenlik soruşturmasını geçtiğini ve sınavda da başarılı olduğunu, ancak kadroya geçemediğini söyleyen Topal, mağdur olduklarını belirtti. Ailesinde ne FETÖ ne de terörle alakalı kimsenin bulunmadığını da vurgulayan Topal, işini geri istediğini ifade etti.ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMAEge Üniversitesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada ise "Ege Üniversitesi'nde taşeron işçi olan çalışanlarımızın, sürekli işçi kadrolarına geçiş sınavında, sınava giren 3 bin 114 kişinin tümü başarılı bulunmuştur. Sınava girip başarılı olan 3 bin 114 kişiden kadroya geçemeyenlerin sayısı ise 157'dir. Söz konusu 157 kişinin kadroya geçişleri 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmaması nedeniyle sağlanamamıştır. Kadroya geçişleri yapılamayanların haklarını aramaları yönünde idari yargı yolu da açıktır" denildi.

FOTOĞRAFLI