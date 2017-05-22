Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hoşcoşkun kamudan ihraç edildi

İZMİR, () - EGE Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında...

Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hoşcoşkun kamudan ihraç edildi

İZMİR, () - EGE Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamudan ihraç edildi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında, Kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı gerekçesiyle geçen şubat ayında soruşturma açıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da yürütülen soruşturmanın selameti açısından Prof. Dr. Hoşcoşkun'u açığa aldı.
YÖK'ün 18 Mayıs günü yapılan genel kurul toplantısında da Prof. Dr. Hoşcoşkun, kamudan ihraç edildi. 
Prof. Dr. Hoşcoşkun'a, 23 Temmuz 2016 tarihli 667 Sayılı KHK'nın 4'üncü maddesi uyarınca bugün kamu görevinden çıkarıldığının bildirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246