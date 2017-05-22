Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hoşcoşkun kamudan ihraç edildi

İZMİR, () - EGE Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamudan ihraç edildi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında, Kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı gerekçesiyle geçen şubat ayında soruşturma açıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da yürütülen soruşturmanın selameti açısından Prof. Dr. Hoşcoşkun'u açığa aldı.
YÖK'ün 18 Mayıs günü yapılan genel kurul toplantısında da Prof. Dr. Hoşcoşkun, kamudan ihraç edildi.
Prof. Dr. Hoşcoşkun'a, 23 Temmuz 2016 tarihli 667 Sayılı KHK'nın 4'üncü maddesi uyarınca bugün kamu görevinden çıkarıldığının bildirildiği belirtildi.
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