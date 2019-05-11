Ege'nin vazgeçilmez lezzeti otlar doğadan toplanıyor

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde Ege mutfağının vazgeçilmezi ot yemekleri sofraların baş tacı olmayı sürdürüyor. Radikadan arapsaçına, yabani deniz börülcesinden ısırgana kadar birçok ot türü ilçedeki kırlar, çayırlar, dere ve deniz kenarlarından toplanıp sofralara taşınıyor.

Datça'da pek çok ot türü yetişiyor. Radika, arapsaçı, silcan, eşek helvası, istifno, yabani deniz börülcesi, ısırgan ve kişniş gibi otların yanısıra melengiç (çitlenbik) ağacının yeni sürgün yapraklarından yapılan salatalar, börekler, mezeler ve kavurma yemekleri lezzetiyle parmak ısırtıyor. Mevsimine göre toplanan bu otlar temizlenip, ayıklanıp, kimi zaman pişirilerek kimi zaman toplandığı haliyle derin dondurucularda depolanarak, gerektiğinde yıl boyu tüketiliyor. Datça'da turizm sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ot yemekleri restoranların vazgeçilmez menüleri arasında yer alıyor. Datça'da 30 yıldır restoran işletmeciliği yapan Fevzi Çıkıkçı (63), yarımadanın her bölgesinde ayrı bir ot türünün yetiştiğini söyledi. İlçenin Ege ile Akdeniz'in arasında bir parmak gibi uzanan bir yarımadada bulunduğunu belirten Çıkıkçı, toplanan otların salatalarda, böreklerde, kavurmalarda kullanıldığını anlattı.

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