Ege'nin güreş develeri 2100 rakımda idman yapıyor

Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR- Engin ERTÜRK / VAN, () - VAN'ın Başkale İlçesi'ne Ege illerinden getirilen develer, 2100 rakımda karlar üzerinde Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak güreşlere hazırlanıyor. İzmir, Aydın ve Muğla'dan 1 ve 1.5 yaşındayken satın alınan develer, Başkale'de eğitiyor. Kondisyonlarının arttırılması için her gün idman yaptırılan develer 3- 4 yaşına kadar iyi bir güreşçi olarak yetiştiriliyor. Bu develer, Ege illerinde deve güreştirenlere 60 bin liraya kadar yükselen fiyatla satılıyor.

Daha çok çöl hayvanı olarak bilinen develer Van'ın en soğuk bölgelerinden biri olan İran sınırındaki Başkale İlçesi'nin Kocaköy Mahallesi'nde güreşlere hazırlanıyor. Ege illerinden yavru olarak alınan ve Van'ın Başkale İlçesi'ne getirilen tek hörgüçlü 35 güreş devesi, 2100 rakımda bakıcılarının gözetiminde hergün 2 kez kondisyon idmanı yapıyor. Zaman zaman 1 metreyi bulan kar üzerinde soğuk havaya rağmen koşturulan ve güreştirilen develer, 3- 4 yaşına gelince güreşe hazır oluyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIYORUZ

Başkale'de babası Aydın Erbay ile 12 yıldır bu işi yaptığını belirten Levent Erbay, develeri 40 bin ile 60 bin lira arasıda sosyal medya üzerinden satışa çıkardıklarını söyledi. Erbay şunları anlattı:

"Yavru olarak Ege illerinden aldığımız develere burada özenli bir şekilde bakıyoruz. Buranın rakımı çok yüksek olduğu için kondisyonları çok iyi oluyor. Hergün idman yaptırıyoruz. Büyük bir zevkle bu işi yapıyoruz. Güreşmeye başlayan develerin görüntülerini çekip sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz. Taliplileri gelip bizden satın alıp, güreştirmek için İzmir, Aydın, Manisa gibi illere götürüyor."



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