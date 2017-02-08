Ege'nin en büyük kayak merkezi cazibe merkezi olacak

DENİZLİ'de bulunan Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi durumundaki Denizli Kayak Merkezi'nin turizm potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Denizli Kayak Merkezi'nin geleceğin kayak merkezleri arasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen ve Ege bölgesinin en büyük kayak merkezi durumundaki Tavas ilçesinin Nilüfer Mahallesinde bulunan Denizli Kayak Merkezi, şehirde faaliyetlerini sürdüren 46 turistik acente temsilcisini ağırladı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen gezide, profesyonel acente temsilcileri kayak merkezini gezerek, doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı buldu. Kayak merkezini daha iyi tanıtarak düzenlenen turlarla bölgeye gelen turist sayısını ve kente gelen turistlerin konaklama sayısını arttırmayı amaçlayan gezide, acente temsilcileri, telesiyeje binerek zirveye çıktı. Kayak pistlerini yerinde inceleyen temsilciler Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde sucuk ekmek keyfi yaptı.TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Denizli Kayak Merkezi'nin ülkedeki kış turizminde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu, düzenledikleri geziyle kentteki acente temsilcilerine kayak merkezini tanıttıklarını ve amaçlarının Denizli Kayak Merkezi'ni cazibe merkezi yapmak olduğunu söyledi.Denizli'nin turizm değerleri bakımından birçok hazineye sahip olduğunu belirten Köseoğlu, "Denizli Kayak Merkezi geleceğin kayak merkezleri arasında büyük bir potansiyele sahip. Profesyonel bir kayakçı ile burada görüştük. Doğru adımlar atılırsa Denizli Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin ilk üç kayak merkezinden birine girebileceğini söyledi. Turizm acenteleri olarak Denizli'nin turizmden gereken payı almadığını düşünüyorum. Komşu Aydın, Antalya, Muğla, İzmir ve Uşak gibi bu illerden gelecek olalar ya da konaklamalı turlarla Denizli Kayak Merkezinin daha da hareketli bir hale geleceğini düşünüyoruz" dedi.Geziye katılan acente temsilcilerinden Oğuz Güler, Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerin Denizli Kayak Merkezi'ne de gelmesinin sağlanması durumunda kentin turizm anlamında oldukça hareketleneceğini söyledi. Kayak merkezinin tanıtımı için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Güler, "Yetkililer, buranın kar kalitesinin çok iyi olduğunu, Türkiye'de ilk ikiye girebileceğini söylediler. Bir tarafımız Pamukkale, bir tarafımız kayak merkezi eğer turistleri buraya çekebilirsek, tanıtımını iyi yapabilirsek, gerek fuarlarda ve acenteler olarak bizler bunu başarabilirsek, hem Pamukkale'nin hem buranın daha fazla hareketlenmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bizde acenteler olarak tüm desteği vereceğiz" diye konuştu.

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