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Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21,4...
GENEL 30.08.2019, 16:53
EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21,4 kilometre açığında, saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir ve ilçelerinden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21,4 kilometre açığında, saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir ve ilçelerinden de hissedildi.
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