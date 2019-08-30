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Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
'DEPREMİN YERİ, SAMOS ADASI'NIN GÜNEYİ' Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.4. büyüklüğündeki depremin Samos Adası'nın güneyinde Dilek Yarımadası'nın güneybatısında meydana geldiğini...
GENEL 30.08.2019, 17:04
'DEPREMİN YERİ, SAMOS ADASI'NIN GÜNEYİ'
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.4. büyüklüğündeki depremin Samos Adası'nın güneyinde Dilek Yarımadası'nın güneybatısında meydana geldiğini belirterek, "O bölgede iki gündür deprem oluyor, hareketli bir bölge. Bizim karasularımızdaki bir fay değil. Bunun ana şoklardan biri olduğunu düşünüyorum. Artçıları sürecektir" dedi.
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