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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem 

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre bugün saat 07.31 Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 34.4...

GENEL 27.08.2019, 06:10
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem 
EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre bugün saat 07.31 Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 34.4 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri 78 kilometre ile Muğla'nın Marmaris İlçesi olduğu belirlendi.

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