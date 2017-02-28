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Ege'de Türk balıkçılara Yunan tacizi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - EGE Denizi'nde uluslararası sularda avlanan 'Aktaşlar C' adlı Türk balıkçı teknesi, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki saat tutulup, evrakları kontrol edildikten sonra serbest bırakıldı. Yunanistan'da...

Ege'de Türk balıkçılara Yunan tacizi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - EGE Denizi'nde uluslararası sularda avlanan 'Aktaşlar C' adlı Türk balıkçı teknesi, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki saat tutulup, evrakları kontrol edildikten sonra serbest bırakıldı.
Yunanistan'da yayın yapan 'www.enikos.gr' internet sitesinin haberine göre, 37 metre uzunluğundaki, 16 personeli bulunan Türk balıkçı teknesi 'Aktaşlar C'  dün saat 07.30 sıralarında, orkinos avlamak için Yunanistan'ın İstanköy (Kos) ile Astapalia Adası arasındaki uluslararası sulara geldi. Yunan balıkçılar, Astapalia Adası'na yaklaşık 1 mil mesafede demirleyen Türk balıkçı gemisinden şikayetçi oldu.
Bunun üzerine bölgeye gelen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk balıkçı teknesinde iki saat süreyle inceleme yapıp, evraklarını tek tek kontrol etti. Ardından da Yunan karasularında olduklarını ileri sürüp, 'Aktaşlar C' teknesinin kaptanından bölgeden uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine Türk balıkçı teknesi rotasını Akdeniz'e çevirip, bölgeden ayrıldı.

"YUNANİSTAN 12 MİLİ BAHANE EDİYOR"
Yunan internet sitesinde yer alan bu haberle ilgili muhabirine açıklamada bulunan Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Arif Yılmaz, "Yunanistan her defasında 12 mil kıta sahanlığını bahane edip, birbirine yakın adalar arasındaki uluslararası suları görmezlikten gelerek kendi karasuyu olarak kabul ediliyor. Benzer sıkıntılar Bodrum ile komşu Yunan adaları arasındaki bölgede yaşanıyor. Çünkü bırakın 12 mili 6 mil kıta sahanlığını kabul etsek bile Bodrum'a yakın adaların arası 4-5 mil. Yani uluslararası sular bir çizgi halinde belirlenebiliyor. Yunan botları da buna dayanarak müdahalede bulunuyor. Önemli olan balıkçılarımızı kriz yaratmadan bırakmaları" dedi.
Yılmaz, Türk balıkçılardan özellikle bugünlerde Kardak kayalıkları nedeniyle yaşanan gergin durum nedeniyle dikkatli olmalarını isteyip, Yunan adalarına bir milden fazla yaklaşmamalarında büyük yarar olduğu uyarısında bulundu.

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