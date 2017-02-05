Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tartışılacak açıklama.... Başbakan Binali Yıldırım 'evet' demeyenleri terörist ilan etti
Fikirtepe Tepe kentsel dönüşüm temeli...
Ahmet Türk: Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var
HDP'li Türk'ten Bahçeli'ye teşekkür
Türkiye genelinde DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Yurt çapında IŞİD operasyonu çak...
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2 - 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi

Ege'de mülteci botu alabora oldu: 1 ölü

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK, (Çanakkale) ()  - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi açıklarında içinde 46 sığınmacının bulunduğu lastik bot alabora oldu, 1 kadın yaşamını yitirdi, 45 kişi kurtarıldı. Ayvacık'ın Sivrice Mevkisi'nden...

Ege'de mülteci botu alabora oldu: 1 ölü

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK, (Çanakkale) ()  - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi açıklarında içinde 46 sığınmacının bulunduğu lastik bot alabora oldu, 1 kadın yaşamını yitirdi, 45 kişi kurtarıldı.
Ayvacık'ın Sivrice Mevkisi'nden bugün saat 02.00 sıralarında, kuvvetli lodosa rağmen denize açılan 46 mülteciyi taşıyan lastik botun motoru 2 mil kadar açıldıktan arıza yaptı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen motoru tamir edemeyen mülteciler, 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattını arayıp, yardım istedi. Kısa bir süre sonra ise dev dalgalar nedeniyle mültecileri taşıyan bot alabora oldu.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, suda can yelekleriyle bitkin halde yaşam mücadelesi veren aralarında 7 kadın ve 7 çocuğunda bulunduğu 45 mülteciyi kendi kurtardı. Dalgalarla sürüklenerek boğulan Etiyopyalı bir kadının cesedi bulundu. Sığınmacı kadının cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Suriye, Afganistan, Kongo, Etiyopya, Eritre, Bangladeş ve Kamerun uyruklu oldukları belirlenen 45 sığınmacı da Küçükkuyu Beldesi'ne getirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.